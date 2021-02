Il virus è ancora tra noi e continua a uccidere: 13.908 contagiati e 316 morti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 316 ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono 13.908 i contagi da coronain Italia oggi, 12 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 316 ...

