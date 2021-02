Il Cantante Mascherato 2021 | Giraffa è Katia Ricciarelli gallery

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella terza puntata del 12 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo scoperto che dietro al personaggio disi celava la grande, che con ironia si è prestata a cantare canzoni di uno stile che non è di certo il suo. Nella puntata di stasera, che è finita allo spareggio contro Lupo, ha cantato il brano Una vita in vacanza, nota canzone che Lo Stato Sociale ha presentato a Sanremo, mentre la settimana scorsa si era messa alla prova con Bam bam twist di Achille Lauro. Ben tre componenti della giuria – formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo – avevano azzeccato il nome, mentre il “popolo” ...

Intanto Raimondo Todaro si occupa delle coreografie de 'Il': 'E' piuttosto impegnativo perché devo lavorare con i cantanti mascherati: loro non mi possono parlare per non farsi ...Il2021 comincia la terza serata con una prima sfida - eliminazione. Le maschere rimaste in gara condividono il palcoscenico con il Leone Al Bano, una delle maschere più amate della ...Nella terza puntata del 12 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo scoperto che dietro al personaggio di Giraffa si ...Farfalla, chi è? Gli indizi a Il cantante mascherato: Anna Tatangelo potrebbe sfidare direttamente Gigi d’Alessio il Lupo.