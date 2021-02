I film più romantici da guardare a San Valentino e dove trovarli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arriva San Valentino e la voglia di tuffarci in qualcosa di romantico, che sia una tavoletta di cioccolato o un film alla tv, diventa urgenza primaria, bisogno inesauribile e necessario. Nel periodo in cui le piattaforme fanno il buono e il cattivo tempo, condividendo molto spesso gli stessi titoli a discapito di altrettanti non disponibili su nessun servizio streaming (tipo Pretty Woman e Titanic, due classici che hanno visto tutti ma che, qualora qualcuno volesse rivederli, li troverebbe a pagamento), abbiamo pensato non solo di raccogliere i titoli più zuccherosi da rivedere a San Valentino, ma anche dirvi dove trovarli. https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arriva San Valentino e la voglia di tuffarci in qualcosa di romantico, che sia una tavoletta di cioccolato o un film alla tv, diventa urgenza primaria, bisogno inesauribile e necessario. Nel periodo in cui le piattaforme fanno il buono e il cattivo tempo, condividendo molto spesso gli stessi titoli a discapito di altrettanti non disponibili su nessun servizio streaming (tipo Pretty Woman e Titanic, due classici che hanno visto tutti ma che, qualora qualcuno volesse rivederli, li troverebbe a pagamento), abbiamo pensato non solo di raccogliere i titoli più zuccherosi da rivedere a San Valentino, ma anche dirvi dove trovarli. https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A

Ultime Notizie dalla rete : film più No Time To Die: Ralph Fiennes vuole recitare nella saga anche dopo l'addio di Daniel Craig

L'attore ha rilasciato le sue dichiarazioni in occasione di un'intervista a Total Film , cogliendo ...James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più ...

Florence Pugh star di Dolly, film prodotto da Apple

L'attrice, inoltre, a maggio sarà protagonista sul gra nde schermo grazie a Black Widow, l'atteso film progetto del Marvel Cinematic Universe la cui uscita è stata più volte posticipata.

