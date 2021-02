Grande Fratello Vip 5 | urla al megafono per far lasciare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Grida molto forti hanno spiazzato i coinquilini del GF Vip 5, in particolar modoche hanno dovuto ascoltare delle frasi prive di senso, proferite dai sostenitori dei Gregorelli. Insomma un altro tentativo da aggiungere alla lista che, per certi versi, ha fatto discutere la coppia, soprattutto per quanto riferito all’influencer in merito a un suo ex ragazzo che pare sia ancora innamorato di lei. Tale notizia ha, ovviamente, scatenato la gelosia del modello, ma, i loro chiarimenti saranno riusciti a mettere a tacere questi vani tentativi per allontanarli? Scopriamo insieme quanto accaduto. GF Vip 5,presi di mira dai Gregorellie ...

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - Mikys___ : RT @distrettododici: il grande fratello ha realmente detto: 'maria teresa ha detto solo minchiate questa settimana? ce ne sbattiamo la mich… - adventurehar : ecco sta iniziando wow interessante questo GRANDE FRATELLO VIP 5 con TOMMASO E TERESA -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sarà una serata di forti emozioni per Pierpaolo Pretelli che, dopo cinque mesi, finalmente rivedrà suo figlio Leonardo. Nel corso della 39esima diretta delVip, il concorrente e secondo finalista avrà modo di ricevere una bellissima sorpresa. Nella Casa tornerà infatti la sua ex compagna, Ariadna Romero , ma questa volta non sarà da sola ...Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta , incoraggia la sua dolce metà in vista della puntata di questa sera delVIP . Il compagno della Ruta spera che la gieffina possa arrivare fino in fondo, visto il percorso fatto fino ad ora. ' Amore resta più che puoi ', la scritta sul vetro ripostata sul ...Grande delusione per Maria Teresa Ruta, attaccata dai suoi coinquilini del Grane Fratello Vip, che non credono ai suoi racconti. Dopo pianti e lacrime ...Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo ci danno il benvenuto ad un'altra emozionante puntata di Grande Fratello Vip.