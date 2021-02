Governo, Lezzi: super - ministero non c'è, Rete non ha votato per questo (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Il ministero dell'Ambiente non saràfuso con il ministero dello Sviluppo economico. Eh no, perché il ricco ministero dello Sviluppo economico sarà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Ilchiesto da Beppe Grillo non c'è. Ildell'Ambiente non saràfuso con ildello Sviluppo economico. Eh no, perché il riccodello Sviluppo economico sarà ...

Così la senatrice M5s Barbara Lezzi commenta la lista dei ministri del governo Draghi, sottolineando che 'noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'.

