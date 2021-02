Governo Draghi, la ministra della Giustizia è Marta Cartabia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Governo Draghi, il ministro della Giustizia è Marta Cartabia Marta Cartabia è il nuovo ministro della Giustizia del Governo Draghi: il nome è stato appena ufficializzato dal Quirinale dopo che il premier incaricato è salito al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al Capo dello Stato. Chi è Marta Cartabia : la biografia Oggi il premier incaricato Mario Draghi è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e dare vita al suo nuovo Governo, presentando la lista dei ministri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella squadra di Governo figura ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021), il ministroè il nuovo ministrodel: il nome è stato appena ufficializzato dal Quirinale dopo che il premier incaricato è salito al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al Capo dello Stato. Chi è: la biografia Oggi il premier incaricato Marioè salito al Quirinale per sciogliere la riserva e dare vita al suo nuovo, presentando la lista dei ministri al presidenteRepubblica, Sergio Mattarella. Nella squadra difigura ...

