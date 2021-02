Governo, Draghi atteso al Colle. Movimento cinque stelle rischia scissione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Terminate le consultazioni con i partiti e le parti sociali, risolto finanche lo stallo Rousseau, queste le prossime tappe che porteranno alla formazione del nuovo Governo. Mario Draghi, attualmente al lavoro sulla squadra che vede ancora il più assoluto riserbo sui nomi, è atteso al Quirinale tra oggi e domani, al più tardi domenica, dal momento che si punta a varare il Governo entro lunedì. Il 15 febbraio è, infatti, il giorno di scadenza dell’ultimo Dpcm Conte e il nuovo esecutivo sarà chiamato a decidere se prorogare o meno il divieto di spostamento tra le Regioni in scadenza. Nel caso di uno slittamento nell’insediamento del Governo potrebbe essere necessario ricorrere a un decreto ponte di proroga del divieto da parte del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Terminate le consultazioni con i partiti e le parti sociali, risolto finanche lo stallo Rousseau, queste le prossime tappe che porteranno alla formazione del nuovo. Mario, attualmente al lavoro sulla squadra che vede ancora il più assoluto riserbo sui nomi, èal Quirinale tra oggi e domani, al più tardi domenica, dal momento che si punta a varare ilentro lunedì. Il 15 febbraio è, infatti, il giorno di scadenza dell’ultimo Dpcm Conte e il nuovo esecutivo sarà chiamato a decidere se prorogare o meno il divieto di spostamento tra le Regioni in scadenza. Nel caso di uno slittamento nell’insediamento delpotrebbe essere necessario ricorrere a un decreto ponte di proroga del divieto da parte del ...

