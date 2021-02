Giulia De Lellis condurrà Love Island, il nuovo programma in onda su Discovery (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giulia De Lellis, l’ex volto di Uomini e donne e nota influencer, debutterà come conduttrice di Love Island, un programma che parlerà di amore, corna e tradimenti in onda prossimamente su Discovery. Giulia De Lellis condurrà Love Island su Discovery In primis, è stata Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Giulia De Lellis sarebbe stata alla guida di Love Island, il nuovo programma per single e coppie in onda prossimamente su Discovery. Ora a confermare la notizia ci pensa Giornalettismo, secondo il quale la nota ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 febbraio 2021)De, l’ex volto di Uomini e donne e nota influencer, debutterà come conduttrice di, unche parlerà di amore, corna e tradimenti inprossimamente suDesuIn primis, è stata Dagospia a lanciare l’indiscrezione secondo la qualeDesarebbe stata alla guida di, ilper single e coppie inprossimamente su. Ora a confermare la notizia ci pensa Giornalettismo, secondo il quale la nota ...

tuttopuntotv : Giulia De Lellis condurrà Love Island, il nuovo programma in onda su Discovery - erika_b89 : Ma Laura Frenna coetanea di Giulia De Lellis, perché sembra sua madre? #uominiedonne - annapellecchia4 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… - Emily46559275 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… - itsmc17 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… -