GF Vip, lite di fuoco tra Giulia e Stefania, la Orlando provoca: “Stai facendo come Elisabetta…” (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) In queste ore nella casa del GF Vip è scoppiata un’accesissima lite tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Ad aver acceso la miccia della discordia è stata la nomination che l’ex conduttrice Rai ha fatto ai danni dell’influencer. Quest’ultima non ha affatto gradito tale scelta, sta di fatto che ha confessato alla sua compagna d’avventura il suo malessere. Durante il confronto, però, la situazione è degenerata, al punto da arrivare ad alzare parecchio la voce. La lite tra Giulia e Stefania Gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia si stanno gradualmente modificando. Le amicizie vanno mutando e, di conseguenza, anche le nomination. Per tale ragione, Giulia e Stefania hanno avuto una pesante lite al GF Vip. ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021) In queste ore nella casa del GF Vip è scoppiata un’accesissimatraSalemi e. Ad aver acceso la miccia della discordia è stata la nomination che l’ex conduttrice Rai ha fatto ai danni dell’influencer. Quest’ultima non ha affatto gradito tale scelta, sta di fatto che ha confessato alla sua compagna d’avventura il suo malessere. Durante il confronto, però, la situazione è degenerata, al punto da arrivare ad alzare parecchio la voce. LatraGli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia si stanno gradualmente modificando. Le amicizie vanno mutando e, di conseguenza, anche le nomination. Per tale ragione,hanno avuto una pesanteal GF Vip. ...

MondoTV241 : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando pentita della lite con Giulia Salemi #StefaniaOrlando #giuliasalemi #gfvip - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Stefania fa mea culpa sulla lite con Salemi: 'Non sono stata materna' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sulla lite con Giulia Salemi: 'Non sono stata materna' (VIDEO) - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Stefania pentita della lite con Giulia: 'Non sono stata materna' #grandefratellovip… - zazoomblog : “Grande Fratello Vip” tra Stefania e Giulia qualcosa si è rotto: furibonda lite nella Casa - #“Grande #Fratello… -