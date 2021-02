Dwayne Johnson: la mamma irrompe durante l'ospitata al Tonight Show col suo ukulele (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) La mamma di Dwayne Johnson, Ata, è diventata la vera star durante una recente intervista all'attore al Tonight Show improvvisando con il figlio un duetto musicale molto apprezzato. Ata Johnson, mamma della star Dwayne Johnson, è intervenuta durante un'apparizione del figlio al Tonight Show monopolizzando la scena ed esibendosi con il suo ukulele in un duetto col figlio di fronte all'inredulità di Jimmy Fallon. Dwayne Johnson è intervenuto al Tonight Show lo scorso mercoledì per parlare della serie tv sulla sua vita, lo Show NBC Young Rock, ma la madre Ata si è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi, Ata, è diventata la vera staruna recente intervista all'attore alimprovvisando con il figlio un duetto musicale molto apprezzato. Atadella star, è intervenutaun'apparizione del figlio almonopolizzando la scena ed esibendosi con il suoin un duetto col figlio di fronte all'inredulità di Jimmy Fallon.è intervenuto allo scorso mercoledì per parlare della serie tv sulla sua vita, loNBC Young Rock, ma la madre Ata si è ...

