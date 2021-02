“Di performance te ne intendi” La dichiarazione di Bettarini lascia tutti a bocca aperta

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefanoe Selvaggia Lucarelli di certo, come si sa, non sono due persone che potrebbero definirsi compatibili. I due, infatti, pare proprio che non perdano occasione per darsi contro vicendevolmente e lanciarsi delle aspre frecciatine. La giudice di Ballando con le stelle, ormai la conosciamo, non è il tipo da avere peli sulla lingua. E non solo all’interno dello show di Rai1. Di recente, infatti, aveva fatto delle affermazioni piuttosto forti nei confronti di Tiziano Ferro e della Queen di Mediaset Maria De Filippi. Ecco che cosa ha scritto l’ex calciatore Insomma, mettersi contro di lei non è mai cosa semplice. L’ex marito di Simona Ventura, però, non ha voluto risparmiarsi e ha aggredito la Lucarelli con delle parole pesanti. L’ex gieffino che, come ricorderete ha battuto ogni record del reality,ndo la Casa solo ...