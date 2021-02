“Denuncia in arrivo per il vippone”. Alfonso Signorini, la voce è già sulla bocca di tutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa edizione del GF Vip, la quinta, è stata l’edizione in cui pare si siano accumulate più querele della storia. La Gregoraci, tanto per dirne una, che in un paio di occasioni ha “minacciato” di ricorrere al suo Marcello (avvocato, ndr) e poi ovviamente la mitica Natalia paragoni, fidanzata di Andrea Zellette, che, come Stefano Bettarini, pare abbia diffidato il programma a parale di lei. Pare che un altro ex gieffino ci stia per andare di mezzo. Ha lanciato la notizia Dagospia, il quotidiano di Roberto D’Agostino sempre molto ben informato sul mondo dei vip. Da una parte Mediaset e Alfonso Signorini, dall’altra un vippone che oramai non ha certo bisogno di presentazione. (Continua dopo le foto) Ricordiamo tutti il fatto che Alfonso Signorini pare abbia querelato Stefano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa edizione del GF Vip, la quinta, è stata l’edizione in cui pare si siano accumulate più querele della storia. La Gregoraci, tanto per dirne una, che in un paio di occasioni ha “minacciato” di ricorrere al suo Marcello (avvocato, ndr) e poi ovviamente la mitica Natalia paragoni, fidanzata di Andrea Zellette, che, come Stefano Bettarini, pare abbia diffidato il programma a parale di lei. Pare che un altro ex gieffino ci stia per andare di mezzo. Ha lanciato la notizia Dagospia, il quotidiano di Roberto D’Agostino sempre molto ben informato sul mondo dei vip. Da una parte Mediaset e, dall’altra unche oramai non ha certo bisogno di presentazione. (Continua dopo le foto) Ricordiamoil fatto chepare abbia querelato Stefano ...

prontodayane : @dayanemeIIo seconda denuncia della giornata in arrivo - Wiki_Fred : RT @AlbertoLetizia2: La guerra contro i poveri va in scena anche a Roma, dove, come denuncia la comunità di Sant'Egidio, una pattuglia dell… - ineedsomesleepK : RT @AlbertoLetizia2: La guerra contro i poveri va in scena anche a Roma, dove, come denuncia la comunità di Sant'Egidio, una pattuglia dell… - mariateresaro16 : RT @AlbertoLetizia2: La guerra contro i poveri va in scena anche a Roma, dove, come denuncia la comunità di Sant'Egidio, una pattuglia dell… - jerryMassloII : RT @AlbertoLetizia2: La guerra contro i poveri va in scena anche a Roma, dove, come denuncia la comunità di Sant'Egidio, una pattuglia dell… -