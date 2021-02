De Luca preoccupato: “Ministero della salute intervenga con misure nazionali adeguate” (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Erika Noschese Chiede al Ministero della salute di mettere in campo azioni urgenti e indispensabili, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fortemente preoccupato per l’andamento della curva epidemiologica in Campania. “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della salute. Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive un esplosione di contagi – ha dichiarato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Erika Noschese Chiede aldi mettere in campo azioni urgenti e indispensabili, il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, fortementeper l’andamentocurva epidemiologica in Campania. “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del. Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive un esplosione di contagi – ha dichiarato ...

