Dall’incertezza alla credibilità Investimenti | riforme e cambio di mentalità per ripartire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo stravolgimento globale causato dpandemia ci stava confinando nella parola incertezza. Ma ora ci ha restituito una parola essenziale, attornoquale tutte le altre gravitano:. Pur con le differenze da Paese a Paese, da tema a tema, laè tornata a farla da padrona, probabilmente perché la scienza è tornata al centro. Secondo l’annuale Trust Barometer di Edelman (un’indagine globale in 28 Paesi con oltre 33 mila intervistati, 1.150 per Paese), per il 74% degli intervistati la gestione di questa fase di crisi andrebbe affidata agli amministratori delegati. Una dichiarazione di fiducia nei confronti delle aziende che comporta una fortissima responsabilità da parte delle stesse, sempre più protagoniste del cambiamento e con impatti sociali, ambientali ed economici. Questa fiducia, ...