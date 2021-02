Cnr | osservata la “danza delle gocce” | nuovo esempio di materia soffice

Ultime Notizie dalla rete : Cnr osservata

Il Denaro

... spiega Cristiana Bassani del- Iia, autrice dello studio. "Una maggiore diminuzione è statanelle concentrazioni del monossido di azoto (NO) con riduzioni del - 56%, - 48% e - 37% ..."La riduzione di NO2 - spiega Cristiana Bassani del- Iia - è risultata più alta nelle zone di ... Una maggiore diminuzione è statanelle concentrazioni del monossido di azoto con ...Si muovono come se danzassero, le minuscole gocce di fluido incapsulate in una goccia più grande: è la nuova forma di materia soffice, ossia di una materia molto porosa che è un mix fra solido, liquid ...Osservato un nuovo esempio di materia soffice composto da gocce di fluido in miniatura incapsulate in una goccia più grande. Simulazioni al computer hanno mostrato le gocce muoversi come in una sorta ...