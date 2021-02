Chi è Andrea Orlando (Di venerdì 12 febbraio 2021) , il ministro del Lavoro del nuovo governo Draghi e vicesegretario del Partito Democratico. ROMA – Andrea Orlando è ministro del Lavoro del Governo Draghi. Il premier ha scelto il vicesegretario del Partito Democratico per ricoprire il ruolo che nel precedente esecutivo era di Nunzia Catalfo. Andiamo a conoscere meglio una delle figure più importanti del Nazareno. , il curriculum del politico italiano Nato a La Spezia l’8 febbraio 1969, Andrea Orlando si è avvicinato al mondo della politica sin da giovanissimo. Le prime esperienze con la Federazione Giovanile Comunista Italiana prima di entrare nel Partito Comunista Italiano e la conseguenze elezione nel consiglio comunale di La Spezia. Il suo approdo nel mondo democratico della sinistra è avvenuto dopo lo scioglimento del PCI. Il nuovo secolo si è aperto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) , il ministro del Lavoro del nuovo governo Draghi e vicesegretario del Partito Democratico. ROMA –è ministro del Lavoro del Governo Draghi. Il premier ha scelto il vicesegretario del Partito Democratico per ricoprire il ruolo che nel precedente esecutivo era di Nunzia Catalfo. Andiamo a conoscere meglio una delle figure più importanti del Nazareno. , il curriculum del politico italiano Nato a La Spezia l’8 febbraio 1969,si è avvicinato al mondo della politica sin da giovanissimo. Le prime esperienze con la Federazione Giovanile Comunista Italiana prima di entrare nel Partito Comunista Italiano e la conseguenze elezione nel consiglio comunale di La Spezia. Il suo approdo nel mondo democratico della sinistra è avvenuto dopo lo scioglimento del PCI. Il nuovo secolo si è aperto ...

