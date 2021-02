Casalino si racconta nel suo libro | il padre violento | il Gf e le cene con Trump

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il rapporto col, il bullismo da bambino, il Grande Fratello, lecon: queste le anticipazioni riportate dal quotidiano La Verità e dal Corriere della Sera sulIl portavoce - La mia storia, autobiografia di Roccoedita da Piemme, la cui uscita è prevista per 16 febbraio dopo essere slittata a causa della crisi di governo Il racconto del, alcolizzato. Le notti trascorse a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché quella era l’unica stanza che si poteva chiudere a chiave per difendersi dal genitore. E quando si trova davanti a quest’ultimo, sul letto di ospedale, lo guarda e dice: “Muori. Devi morire”. Sulle ultime parole rivolte al, nelsi ...

Di questi anni a Palazzo Chigi,le cene istituzionali al fianco di Angela Merkel prima e di Donald Trump poi . E della voglia che "Rocco" avrebbe di inviare quelle foto a chi da ......a Robertoe Dario Faini , esplora il concetto di "oblio salvifico": dimenticare come forma di protezione e come riparo da una vita che spesso ci costringe alla fretta. Il brano...Il racconto del padre violento, alcolizzato. Le notti trascorse a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché quella era l’unica stanza che si poteva chiudere a chiave per difendersi dal genit ...Esce il libro del portavoce dell’ex premier Conte: bullizzato da bambino in Germania, poi il boom col Grande Fratello. L’anticipazione de La Verità: «A papà sul letto di morte dissi...» ...