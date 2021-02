Bridgerton, Jonathan Bailey parla della seconda stagione: "Ci saranno tanti easter eggs" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Jonathan Bailey, volto di Anthony in Bridgerton, ha svelato qualche dettaglio sulla seconda stagione, rivelando che all'interno della serie saranno presenti vari easter eggs. I fan di Bridgerton attendono con ansia e trepidazione la seconda stagione dell'hit Netflix; buone notizie arrivano dalla star Jonathan Bailey che ha anticipato la presenza di numerosi easter eggs nei nuovi episodi. Bridgerton, prodotta da Shonda Rhimes, è tratta dai romanzi di Julia Quinn e se nella prima stagione si è concentrata sulla storia tra Daphne e il Duca tanto amato dalle fan, stavolta dovrebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021), volto di Anthony in, ha svelato qualche dettaglio sulla, rivelando che all'internoseriepresenti vari. I fan diattendono con ansia e trepidazione ladell'hit Netflix; buone notizie arrivano dalla starche ha anticipato la presenza di numerosinei nuovi episodi., prodotta da Shonda Rhimes, è tratta dai romanzi di Julia Quinn e se nella primasi è concentrata sulla storia tra Daphne e il Duca tanto amato dalle fan, stavolta dovrebbe ...

