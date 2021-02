pietrogranero : @schnitzlerrr Laura Boldrini, un concentrato di anticomunismo viscerale e tanta ipocrisia - zazoomblog : Boldrini: Tanta amarezza per nessuna donna del Pd - #Boldrini: #Tanta #amarezza #nessuna - lucatesti61 : @syria_ria La paura fa 90 e la Boldrini ce n’ha tanta! - Susi68349691 : Se la Boldrini fa tanta fatica a stare con Salvini, può starsene anche all'opposizione. Per i numeri che hanno, chi… - GianniVezzani1 : RT @RamaNefru: La Boldrini ha così tanta puzza sotto il naso che le trema la voce #Staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini Tanta

Globalist.it

"Un esito annunciato dastampa nei giorni precedenti nonostante in tutte le occasioni, ... Preoccupa che il nostro partito non l'abbia ancora capito", è il post su Facebook di Laura. Una '...Su Facebook è arrivato anche il commento contrariato sulla mancata parità di genere a sinistra di Laura: "Buon lavoro al Governo Draghi che dovrà affrontare sfide complesse. Difficile però nascondere l'amarezza: nessuna ministra del Partito Democratico. La competenza delle donne e la giusta ...Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata del Partito Democratico, ha spiegato a Fanpage.it il suo punto di vista sulla polemica esplosa nel Pd. Per Boldrini la scelta dei ministri è stata ...Secondo Laura Boldrini, "le correnti schiacciano il protagonismo femminile". "Qualcosa non torna. Bisognerà pensarci bene. Non tanto e non solo tra le donne del Pd”, dice Titti Di Salvo Roma - Dal Con ...