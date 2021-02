Berrettini-Khachanov, terzo turno Australian Open: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Matteo Berrettini affronterà Karen Khachanov al terzo turno degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, reduce dai successi contro il sudafricano Kevin Anderson e il ceco Thomas Machac, se la dovrà vedere contro il temibile russo: si tratta di una sfida davvero molto impegnativa per il romano, anche se il numero 10 del ranking ATP ha tutte le carte per avere la meglio contro il numero 20 al mondo e regalarsi il pass per gli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini sarà impegnato alla John Cain Arena, non prima delle ore 07.00 italiane. Su quel campo, a partire dalle ore 01.00, andranno in scena due match femminili ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Matteoaffronterà Karenaldegli2021, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, reduce dai successi contro il sudafricano Kevin Anderson e il ceco Thomas Machac, se la dovrà vedere contro il temibile russo: si tratta di una sfida davvero molto impegnativa per il romano, anche se il numero 10 del ranking ATP ha tutte le carte per avere la meglio contro il numero 20 al mondo e regalarsi il pass per gli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro il greco Stefanos Tsitsipas. Matteosarà impegnato alla John Cain Arena, non prima delle ore 07.00 italiane. Su quel campo, a partire dalle ore 01.00, andranno in scena due match femminili ...

