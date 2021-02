Attacco informatico in Florida contro un impianto per l’acqua (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è verificato un Attacco informatico in Florida. Un hacker ha colpito un impianto di trattamento dell’acqua potabile nel tentativo di aumentare i livelli di soda caustica. L’aumento di idrossido di sodio avrebbe contaminato l’approvvigionamento idrico. L’Attacco è stato immediatamente bloccato. Attacco informatico in Florida: cos’è accaduto? Un Attacco informatico ha avuto luogo nei giorni Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è verificato unin. Un hacker ha colpito undi trattamento delpotabile nel tentativo di aumentare i livelli di soda caustica. L’aumento di idrossido di sodio avrebbe contaminato l’approvvigionamento idrico. L’è stato immediatamente bloccato.in: cos’è accaduto? Unha avuto luogo nei giorni

