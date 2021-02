Amsterdam sorpassa Londra come mercato finanziario più grande d’Europa

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Quotazioni di borsa sul computer di un analista Foto di Pexels da PixabayUn sorpasso storico è avvenuto tra i mercati finanziari europei a gennaio:è diventata la piazza di scambi più ricca e ha superatoper volume economico. L’ennesimo effetto della Brexit, divenuta definitiva a partire dal primo gennaio, è dovuto a un mancato accordo tra le istituzioni finanziarie dell’Unione europea e Regno Unito. Il primo risultato è stato uno smottamento immediato di affari per 6,5 miliardi di euro da una sponda all’altra del Mar del Nord. Una mole pari alla metà del business gestito normalmente da banche e broker della City, riferisce il Financial Times. In particolare, nel primo mese dell’anno è stata scambiata una media di 9,2 miliardi di euro in azioni al giorno alla borsa Euronext die presso le piazze locali di ...

Secondo quanto riportato da un articolo di Repubblica di Antonello Guerrera, Amsterdam ha guadagnato terreno anche nel mercato dei derivati e secondo IHSMarkit negli "swap" in euro la fetta di Londra ... Tra gli effetti della Brexit c'è stata infatti una migrazione delle transazioni verso le piazze finanziarie continentali, in particolare Amsterdam che ha appena piazzato il sorpasso: a gennaio ha ...