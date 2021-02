Ambiente, associazione MaiPiuAmianto: “Salvo fondo assistenza” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il fondo Nazionale di assistenza Vittime d’Amianto, che da tempo è nel mirino dell’Inail e di ambienti ministeriali che puntavano a smantellarlo, è Salvo.Abbiamo difeso la prestazione una-tantum di 10 mila euro per i malati familiari e ambientali, ma purtroppo abbiamo dovuto subire la riduzione della prestazione aggiuntiva alla rendita Inail dal 20% al 15% erogata a tutti i lavoratori malati di asbestosi cosiddetti professionali, avendo contratto la malattia durante l’attività lavorativa in fabbrica“. A darne notizia è l’associazione MaiPiuAmianto che, da Napoli, invita “tutti i lavoratori con rendita da patologia (quelli dell’Eternit di Bagnoli e non solo) ovvero le loro famiglie eredi a contattare l’associazione per ulteriori informazioni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “IlNazionale diVittime d’Amianto, che da tempo è nel mirino dell’Inail e di ambienti ministeriali che puntavano a smantellarlo, è.Abbiamo difeso la prestazione una-tantum di 10 mila euro per i malati familiari e ambientali, ma purtroppo abbiamo dovuto subire la riduzione della prestazione aggiuntiva alla rendita Inail dal 20% al 15% erogata a tutti i lavoratori malati di asbestosi cosiddetti professionali, avendo contratto la malattia durante l’attività lavorativa in fabbrica“. A darne notizia è l’che, da Napoli, invita “tutti i lavoratori con rendita da patologia (quelli dell’Eternit di Bagnoli e non solo) ovvero le loro famiglie eredi a contattare l’per ulteriori informazioni ...

