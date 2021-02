Al Mef arriva Franco | l’uomo che tradusse la lettera della Bce

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuovo ministro dell’Economia efinanza non è un uomo di Draghi. Di più. DanielechelaBce scritta da Mario Draghi al governo Berlusconi in provvedimenti da prendere nel 2011. Èche da Ragioniere generale dello stato ha difeso i cordoniborsa da ogni richiesta di spesa dal 2013 al 2019 con un lungo braccio di ferro sulle coperture per Reddito di cittadinanza e Quota 100. UOMOBANCA D’ITALIA … Continua L'articolo proviene da il manifesto.