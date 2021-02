Volley, Champions League 2020/2021: Perugia supera Tours e accede ai quarti come prima (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Sir Sicoma Monini Perugia ha sconfitto il Tours VB, al termine dell’incontro valevole per l’ultima sfida del Girone B della Champions League 2020/2021. Il club umbro ha superato la concorrenza francese tramite il punteggio di 1-3 (25-18, 15-25, 14-25, 21-25), superando agevolmente un preoccupante tentennamento iniziale. Perugia ha ottenuto il privilegio di qualificarsi ai quarti di finale dell’evento europeo come prima del proprio girone, scavalcando dunque la connazionale Cucine Lube Civitanova. IL RESOCONTO Leon è stato il protagonista assoluto tra le fila dei Block Devils, decisivo in ogni frangente dell’incontro e incontrastabile in fase propositiva. Il pallavolista di origine ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Sir Sicoma Moniniha sconfitto ilVB, al termine dell’incontro valevole per l’ultima sfida del Girone B della. Il club umbro hato la concorrenza francese tramite il punteggio di 1-3 (25-18, 15-25, 14-25, 21-25),ndo agevolmente un preoccupante tentennamento iniziale.ha ottenuto il privilegio di qualificarsi aidi finale dell’evento europeodel proprio girone, scavalcando dunque la connazionale Cucine Lube Civitanova. IL RESOCONTO Leon è stato il protagonista assoluto tra le fila dei Block Devils, decisivo in ogni frangente dell’incontro e incontrastabile in fase propositiva. Il pallavolista di origine ...

