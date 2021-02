Videogiochi proiettati al cinema? Una società coreana noleggia le sale ai giocatori

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Durante questo periodo in cui la pandemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche parecchie attività, in Corea del Sud ihanno reimmaginato le loro: la catena CGV ad esempio standotografiche aiche vogliono passare qualche ora a giocare sul grande schermo dei. Prima delle 18:00 fino a quattro persone possonore uno schermo per due ore per circa a $ 90, mentre in serata il prezzo del noleggioa $ 135. Gli utenti devono portare con sé le loro console, giochi e controller. Gli auditorium che vengono affittati hanno tra i 100 e i 200 posti, e in confronto i biglietti per ilCGV costano circa $ 12 ciascuno. Quindi uno schermo da 100 posti pieno a ...