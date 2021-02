Valerio Massimo Manfredi, morto a Roma il famoso scrittore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi, il famoso scrittore, è stato trovato esanime in compagnia di sua moglie. Gravi le condizioni all’arrivo in ospedale E’ di pochi minuti fa la notizia secondo cui il famoso scrittore Manfredi è stato trovato privo di sensi in un appartamento Romano. Lo scrittore era in compagnia della propria moglie, anch’essa trovata esanime. VEDI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021), il, è stato trovato esanime in compagnia di sua moglie. Gravi le condizioni all’arrivo in ospedale E’ di pochi minuti fa la notizia secondo cui ilè stato trovato privo di sensi in un appartamentono. Loera in compagnia della propria moglie, anch’essa trovata esanime. VEDI L'articolo proviene da Inews.it.

