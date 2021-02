"Una tragedia, interesse pari a zero". Mentana saluta il Conte bis con una stoccata: pochi minuti per demolire l'avvocato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Enrico Mentana un fiume in piena. Il direttore del Tg di La7 quando si parla di scuola si infervorisce. "L'attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni è pari a 0. Sono stati dimenticati i ventenni", esordisce durante la sua Maratona. E ancora: "La didattica a distanza per le università è stata una tragedia. Queste per un anno sono state chiuse. Molti giovani sono stati privati della socialità, sono stati costretti a rimanere chiusi in casa e poi criminalizzati perché si andavano a fare un aperitivo". Mentana fa riferimento alla polemica che ha travolto i ragazzi incriminati per aver messo piede fuori casa, appena terminato il lockdown. "Tutto questo - è l'amara conclusione - fa pensare che non ci sia attenzione alle problematiche di fondo. Voi avete mai sentito parlare di giovani? Dicono tanto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Enricoun fiume in piena. Il direttore del Tg di La7 quando si parla di scuola si infervorisce. "L'attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni èa 0. Sono stati dimenticati i ventenni", esordisce durante la sua Maratona. E ancora: "La didattica a distanza per le università è stata una. Queste per un anno sono state chiuse. Molti giovani sono stati privati della socialità, sono stati costretti a rimanere chiusi in casa e poi criminalizzati perché si andavano a fare un aperitivo".fa riferimento alla polemica che ha travolto i ragazzi incriminati per aver messo piede fuori casa, appena terminato il lockdown. "Tutto questo - è l'amara conclusione - fa pensare che non ci sia attenzione alle problematiche di fondo. Voi avete mai sentito parlare di giovani? Dicono tanto di ...

