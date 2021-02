The Last of Us di HBO ha i suoi Joel ed Ellie, ma molti sognavano Nikolaj Coster-Waldau e Kaitlyn Dever (Di giovedì 11 febbraio 2021) In mattinata HBO ha annunciato i due attori che impersoneranno Joel ed Ellie nella serie TV The Last of Us: si tratta della star di The Mandalorian Pedro Pascal e dell'attrice de il Trono di Spade Bella Ramsey. Com'era ovvio il mondo dei social si è mobilitato dopo questo annuncio e qualcuno è rimasto deluso: in tanti infatti speravano di poter vedere un'altra star de Il Trono di Spade nel ruolo di Joel, ovvero Nikolaj Coster-Waldau da tempo messo a confronto con il personaggio di The Last of Us. Nel complesso, però, molte persone sono molto contente della scelta fatta di scegliere Pedro Pascal per il ruolo di Joel, memori anche del fatto delle incredibili performance dell'attore. Al momento, non è stata fissata alcuna data di uscita ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) In mattinata HBO ha annunciato i due attori che impersonerannoednella serie TV Theof Us: si tratta della star di The Mandalorian Pedro Pascal e dell'attrice de il Trono di Spade Bella Ramsey. Com'era ovvio il mondo dei social si è mobilitato dopo questo annuncio e qualcuno è rimasto deluso: in tanti infatti speravano di poter vedere un'altra star de Il Trono di Spade nel ruolo di, ovveroda tempo messo a confronto con il personaggio di Theof Us. Nel complesso, però, molte persone sono molto contente della scelta fatta di scegliere Pedro Pascal per il ruolo di, memori anche del fatto delle incredibili performance dell'attore. Al momento, non è stata fissata alcuna data di uscita ...

