Terra dei fuochi | ora che il nesso tra rifiuti e cancro è nero su bianco risolviamo il problema!

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri presso la Procura di Napoli Nord sono stati presentati ufficialmente i dati di un rapporto prodotto grazie all’accordo stipulato nel giugno 2016 tra la Procura con sede ad Aversa (Caserta) e l’Istituto Superiore di Sanità: autentico schiaffone (meritato!) alla epidemiologia campana. Per il Direttore Iss Silvio Brusaferro “è necessario sviluppare un sistema di sorveglianza epidemiologica integrata con dati ambientali nell’intera Regione Campania e in particolare nelle province di Napoli e Caserta, così come nelle altre aree contaminate del nostro Paese, in modo da individuare appropriati interventi di sanità pubblica, a partire da azioni di bonifica ambientale”. E’ sostanzialmente quanto ho appena chiesto tramite il Fatto Quotidiano al nascente Super Ministero della Transizione Ecologica. Cosa mi ha reso forse il più pericoloso e il più odiato medico dell’Ambiente di Italia? ...