Tennis, figlia in arrivo per Wozniacki: la danese diventerà mamma a giugno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Caroline Wozniacki diventerà presto mamma. L'ex Tennista danese, che ha annunciato il ritiro esattamente 12 mesi fa a Melbourne, ha reso nota la bella notizia attraverso i suoi profili social. "Non vedo l'ora di conoscere la nostra piccola a giugno" ha scritto l'ex numero uno del mondo, sposata con l'ex cestista David Lee. Can't wait to meet our baby girl in June! ??????? pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021 SportFace.

