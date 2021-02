Tennis | Australian Open | Fognini vince al quinto derby con Caruso e vola al terzo turno**

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Melbourne, 11 feb. (Adnkronos) - Fabio, n.17 del ranking e 16 del seeding ha vinto ilinedito contro Salvatore, n.78 del ranking, agli, primo Slam della stagione, staccando il pass per ilturno del torneo. Gara lunga e combattuta sul cemento di Melbourne Park per i due azzurri che si è chiusa solo al super tie-break delset, dopo che il tennista siciliano è dovuto ricorrere due volte al medico per problemi ai piedi.alla fine si è imposto con punteggio di 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) in 3 ore e 56 minuti al quarto match point nel tie-break per

Tutto estremamente facile per il top 10 azzurro Matteo Berrettini che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno dell'Open d'Australia superando in quattro set il qualificato ceco ...... dal circuito delprofessionistico si è ritirata l'anno scorso, simbolicamente al termine degliOpen (eliminata al terzo turno da Ons Jabeur) che hanno rappresentato il primo e ...Prima giornata di Australian Open. Dopo le polemiche per la quarantena e il caso di Covid in uno degli hotel dei tennisti, ha preso il via il primo Slam della stagione. Si è interrotto ...Matteo Berrettini disinnesca l'insidia rappresentata dal boemo Tomas Machac ed approda al terzo turno degli Australian Open di tennis: 6-3 6-2 4-6 6-3 il punteggio maturato in due ore e 43 minuti di g ...