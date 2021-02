Super-G Mondiali Cortina | Paris | “Ho creduto al podio | quinto posto non serve a niente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ”Nelci avevo, però si sapeva che c’era ancora spazio fra i primi. Baumann ha trovato la giusta interpretazione ed è andato davanti. Quel passaggio stretto non era facile da capire: se frenavi troppo come ho fatto io perdevi troppo tempo. Il tracciato comunque era quello e andava fatto in ogni caso. Ilè sempre buono, però ainon“. Dominikcommenta così il 5°nelG aidi. “Alla fine sono contento comunque perché ho fatto un po’ fatica inG quest’anno, e il risultato mi dà fiducia per la discesa. Ho avuto buone sensazioni. In discesa si capisce meglio come vanno le cose dopo avere ...