Star Wars | un nuovo gioco della saga targato Zynga è in arrivo

L'attrice ed ex lottatrice di arti marziali miste, protagonista della serie di Disney+ sulla saga di, sarebbe stata quindi allontanata a causa di alcune sue considerazioni apparse sulla ...Bufera sulladi "The Mandalorian", Gina Carano, che è stata licenziata dalla Lucasfilm per i suoi "inaccettabili" post sui social media. I produttori della serie di "" , che lo scorso settembre ha trionfato agli Emmy Award, hanno confermato che l'attrice è stata licenziata. La ragione è da rintracciarsi in una serie di stories, pubblicate sull'account ...La posizione di LucasFilm non lascia scampo a ripensamenti: Carano non farà più parte della famiglia di The Mandalorian e dei suoi spin-off Da interprete di uno dei personaggi sempre più amati dai fan ...Lucasfilm, in una nota, ha annunciato che Gina Carano non sarà più coinvolta in The Mandalorian o in altri progetti di Star Wars ...