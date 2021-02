Spostamenti tra Regioni, oggi si decide: ipotesi ok tra zone sicure. Ma Sileri dice no: 'Pericolo varianti' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra le Regioni previsto dall'ultimo dpcm : da qualche giorno, da quando il Governo Conte è caduto e il premier incaricato si appresta a formare un ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra leprevisto dall'ultimo dpcm : da qualche giorno, da quando il Governo Conte è caduto e il premier incaricato si appresta a formare un ...

Corriere : ?? Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la… - qn_giorno : #Covid #Lombardia #NuovoDpcm #Spostamenti tra regioni dal 15 febbraio: verso la proroga del divieto - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Spostamenti tra Regioni, oggi si decide: ipotesi ok tra zone sicure. Ma Sileri dice no: «Pericolo varianti» - leggoit : Spostamenti tra Regioni, oggi si decide: ipotesi ok tra zone sicure. Ma Sileri dice no: «Pericolo varianti» - PaoloBersani : @Adnkronos In bocca al lupo all'#Abruzzo, ma gli spostamenti tra #regioni vanno bloccati a tempo indeterminato. #COVID19 -