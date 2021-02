Spezia | club ceduto per una cifra vicina ai 24 milioni di euro

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Loè passata di mano per unaai 24di. Questo è quanto sborsato dal finanziere americano Robert Plateg per acquisire la totalità delle quote del. L’accordo non prevedrebbe clausole legate ad una eventuale retrocessione né trovano conferma voci su un eventuale accordo su alcuni crediti, pari a poco più di 10di, vantati dallo stesso Volpi nei confronti della società. In tredici anni di presidenza, si stima che Volpi abbia investito più di centodinella società spezzina. SportFace.