“Speravo de morì prima” | la serie su Totti dal 19 marzo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Svelata la data d’uscita dellaSky È stata finalmente rivelata la data di uscita dellaSky e Now Tv, “de” su Francescoche farà il suo debutto il 19. Sei episodi in cui il regista Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) racconta, basandosi sul libro di Paolo Conò (“Un Capitano”, edito da Rizzoli Libri S.p.A,) la vita del campione della Roma e capitano storico della squadra giallorossa (27 anni con la stessa maglia) fino al suo “doloroso” addio al calcio. Unache tra presente e passato, unirà la dinamica sportiva a momenti più intimi e privati, raccontando il campione anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e la vita privata di un uomo coraggioso e ...

