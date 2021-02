Scivola sul ghiaccio e precipita per 450 metri. Muore alpinista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tragedia sulle nostre montagne. Un escursionist a questa sera è morto dopo essere precipitato per 450 metri. L'incidente mortale è avvenuto sul sul monte Marmagna , nell' Appennino Parmense, al ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tragedia sulle nostre montagne. Un escursionist a questa sera è morto dopo essereto per 450. L'incidente mortale è avvenuto sul sul monte Marmagna , nell' Appennino Parmense, al ...

