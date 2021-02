Sci | Roda | ' apertura impianti segnale importante per settore montagna'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "L'deglisciistici è unper tutto ildellache ha sofferto tantissimo in questi mesi. La stagione in larga parte ormai è andata ma ripartire darà un po' di respiro". Il presidente della Fisi, Flavio, commenta così all'Adnkronos la rideglisciistici nelle regioni gialle. Il 15 febbraio si riparte in Piemonte e Lombardia, il 17 in Trentino, il 18 in Valle D'Aosta. "E' un'ottima notizia -sottolinea-. Si riparte con restrizioni severe, con skipass contingentati ma è decisamente meglio di niente. Restare chiusi per tutta la stagione sarebbe stato disastroso".

... Paris 12esimo Val Gardena, in scena la Saslong di re Ghedina Shiffrin is back! Vittoria in gigante davanti a Brignone(FISI) contro DPCM: 'Non c è rispetto pere montagna' Delago si rompe ...... Alessandro Benetton e il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio. Ambassador dell'evento iridato, Kristian Ghedina, ex campione dioriginario proprio della "Regina ...Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "L'apertura degli impianti sciistici è un segnale importante per tutto il settore della montagna che ha sofferto tantissimo in questi mesi. La stagione in larga parte orm ...Condividi questo articolo:Cortina, 11 feb. – (Adnkronos) – “E’ stato importante poter cominciare a gareggiare, è stato un sollievo dopo tre giorni difficili. Le gare non sono andate come speravamo per ...