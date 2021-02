San Valentino: 'appuntamento in scatola', la novità per gli innamorati in pandemia (2) (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ci sono poi i 'Biscotti al buio', anche detti Blindfold baking date night, "l'appuntamento notturno che sicuramente ti farà ridere - si legge nella locandina - Avere la tua altra metà guidarti le mani e muovere le tue braccia mentre siete vicini rende davvero questo un appuntamento molto romantico! Ti rendiamo facile impostare il tutto con il nostro mix di biscotti già pronto, uno stampino per biscotti a forma di bacio per lui o un cuore per lei ed una benda per gli occhi, 2 cioccolatini a forma di cuore e ovviamente una ricetta da seguire". Non da meno, l'appuntamento 'speziato', con lanterna / portacandele in legno e l'invito a mettersi "comodi intorno al camino con la persona amata per sorseggiare questo vin brûlé caldo e speziato. Rendiamo divertente per te e facile impostare l'ambiente con una bellissima lanterna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ci sono poi i 'Biscotti al buio', anche detti Blindfold baking date night, "l'notturno che sicuramente ti farà ridere - si legge nella locandina - Avere la tua altra metà guidarti le mani e muovere le tue braccia mentre siete vicini rende davvero questo unmolto romantico! Ti rendiamo facile impostare il tutto con il nostro mix di biscotti già pronto, uno stampino per biscotti a forma di bacio per lui o un cuore per lei ed una benda per gli occhi, 2 cioccolatini a forma di cuore e ovviamente una ricetta da seguire". Non da meno, l''speziato', con lanterna / portacandele in legno e l'invito a mettersi "comodi intorno al camino con la persona amata per sorseggiare questo vin brûlé caldo e speziato. Rendiamo divertente per te e facile impostare l'ambiente con una bellissima lanterna ...

