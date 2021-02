Roma | pusher infortunato | 33enne nasconde la droga nella fasciatura del gesso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’infortunio e ilal braccio sinistro non hanno di certo fermato la sua “attività”. Lui, undi 33 anni del Gambia, nullafacente e con precedenti, è stato notati dai militari in via Galtarossa, mentre cedeva degli involucri ad un gruppo di giovani acquirenti. Una volta bloccato, i Carabinieri hanno perquisito ile hanno trovato, nascosti proprio neldel braccio, due involucri in cellophane, con all’interno diversi grammi di marijuana. E’ così che i militari della StazioneTor Vergata lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto, in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.