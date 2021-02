Renzi, pioggia di interviste sui media stranieri: la strategia per un incarico internazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sul New York Times: «Ho fatto tutto da solo con il 3%». Sul Financial Times: «L’Italia è tornata, Draghi è il miglior giocatore». Così l’ex premier costruisce il suo futuro all’estero Leggi su corriere (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sul New York Times: «Ho fatto tutto da solo con il 3%». Sul Financial Times: «L’Italia è tornata, Draghi è il miglior giocatore». Così l’ex premier costruisce il suo futuro all’estero

DaniloApriglian : #Renzi: la strategia per un incarico internazionale. Proporrei “guardiano del faro alle Isole Svalbard”. #Shock! - MarioBubu : 'La strategia per un incarico internazionale' ma all'estero lo sanno che oltre ad essere pagato dai torbidi di Arab… - Marxili : «Sono troppo divisivo». Lo skill giusto per diventare Segretario generale di un alleanza politico-militare... - Lou_Certola : Io ho il sospetto che lo intervistino tanto per prenderlo tanto per il culo per il suo inglese... - Marilenapas : RT @Corriere: Renzi, pioggia di interviste sui media stranieri: la strategia per un incarico internaz... -