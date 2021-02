Rende. Museo del Presente: inaugurata la mostra del maestro Vincenzo Formica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio presso il Museo del Presente a Rende (Cosenza) si è inaugurata la mostra del maestro Vincenzo Formica “Serie Nera 2”, inserita negli eventi promossi dalla XXI edizione del premio #GALARTE. Ingresso solo su prenotazione chiamando al numero 0984 8284255, per un massimo di 20 persone. mostra aperta al pubblico fino al 26 febbraio. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9/13 e 14/18. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio presso ildel(Cosenza) si èladel“Serie Nera 2”, inserita negli eventi promossi dalla XXI edizione del premio #GALARTE. Ingresso solo su prenotazione chiamando al numero 0984 8284255, per un massimo di 20 persone.aperta al pubblico fino al 26 febbraio. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9/13 e 14/18.

SanremoAncheNoi : RT @adelestancati: Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. Emily Dickinson #CasaLettori @CasaLettor… - doddy610 : RT @adelestancati: Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. Emily Dickinson #CasaLettori @CasaLettor… - Rada00563645 : RT @adelestancati: Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. Emily Dickinson #CasaLettori @CasaLettor… - Federic18545446 : RT @adelestancati: Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. Emily Dickinson #CasaLettori @CasaLettor… - Am_Paglia : RT @adelestancati: Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. Emily Dickinson #CasaLettori @CasaLettor… -