Perché sparare sull’Asl5 di La Spezia se sono sbagliate le linee guida del ministero della Salute? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è montata una polemica che mette al centro, accusandola di discriminazione, la Asl5 di La Spezia. Il focus è posto sul modulo Asl5 segnalato da Ferruccio Sansa su Facebook, quello che chiede di inserire una serie di X esplicitando la propria appartenenza a 30 categorie di persone . Al numero 10 – come si vede nell’immagine – troviamo i “soggetti con comportamento a rischio”. Nello specifico parliamo di: tossicodipendenti, soggetti dediti alla prostituzione e omosessuali. Il giornalista racconta di aver chiesto conto sia alla Asl che alla regione di questa dicitura, non ricevendo nessuna effettiva risposta. La risposta, però, la possiamo ricercare nel documento ufficiale del ministero della Salute selle specifiche relative alle vaccinazioni. Documento datato ottobre 2020. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è montata una polemica che mette al centro, accusandola di discriminazione, la Asl5 di La. Il focus è posto sul modulo Asl5 segnalato da Ferruccio Sansa su Facebook, quello che chiede di inserire una serie di X esplicitando la propria appartenenza a 30 categorie di persone . Al numero 10 – come si vede nell’immagine – troviamo i “soggetti con comportamento a rischio”. Nello specifico parliamo di: tossicodipendenti, soggetti dediti alla prostituzione e omosessuali. Il giornalista racconta di aver chiesto conto sia alla Asl che alla regione di questa dicitura, non ricevendo nessuna effettiva risposta. La risposta, però, la possiamo ricercare nel documento ufficiale delselle specifiche relative alle vaccinazioni. Documento datato ottobre 2020. LEGGI ANCHE >>> ...

_reddish_mind : Ovviamente per la Ferrari non è l'ideale perché è come avere un solo proiettile da poter sparare: o il motore 2022… - _tuinprimis : comunque non capisco perché abbiate tutta questa rabbia repressa per poter sparare merda a destra e a sinistra ogni… - Lavinia9910 : @fffabi88 @GrandeFratello Ti giuro mi sto trattenendo da sparare due porconi proprio perché sono a lavoro ???? - magicoalberello : amici domanda tecnica: perché ci andate giù così pesante con i concorrenti del gf? cioè stiamo guardando una soap o… - 3le_3dwards : @Chiara86394216 @Cecilia_esse Perché in puntata gli hanno fatto vedere il video che non corrisponde al vero. Non ha… -