Passaporti per i vaccinati. Tutti li criticano, ma tanti paesi già li prevedono (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le Seychelles sono state fra le prime nazioni ad aprire le braccia agli immunizzati. Danimarca e Svezia hanno già annunciato un documento per viaggiare liberamente. In Israele il "green pass" permetterà di andare in hotel, resort e palestre. E per salvare la prossima stagione...

