Pallamano, Serie A: Sassari batte l'Ego Siena per 28-27 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Raimond Sassari ha battuto sabato l'Ego Siena nel match più importante della giornata della Serie A1 tra le due squadre appaiate al secondo posto in classifica. 28-27 il punteggio a favore dei sardi, un incontro fatto di grande intensità, fisicità e anche qualche errore. Il Siena ha qualcosa da recriminare per un paio di contropiedi non finalizzati nel finale. Mentre Sassari torna in corsa dopo qualche battuta d'arresto in una stagione che l ha visto a lungo al vertice, ora occupato dal Conversano. Una squadra solida quella sarda con delle buone individualità come il nazionale Stabellini a saltare sempre più in alto, oltre la difesa avversaria. C'è di che divertirsi, a questi livelli la Pallamano è uno sport altamente spettacolare, che merita una vetrina importante, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie Molteno. Vittoria importante per l'Hc San Giorgio: 'Un successo che dà morale'

Intanto il campionato della Serie A Beretta ritornerà il 20 febbraio in quanto il prossimo week - ... Pallamano San Giorgio Molteno, il portiere Gabriel Randes Abbiamo chiesto al presidente Livio ...

Pallamano Serie B, parte un campionato ridotto per l'Handball Club Monteprandone

Si parte. Con un campionato di Serie B ridotto, ma si parte. L'Handball Club Monteprandone e la pallamano marchigiana scaldano i motori in vista della ripartenza fissata per il 21 febbraio. Confermato il binomio Marche - Abruzzo, ...

Pallamano Serie B, parte un campionato ridotto per l'Handball Club Monteprandone

La Raimond Sassari ha battuto sabato l'Ego Siena nel match più importante della giornata della serie A1 tra le due squadre appaiate al secondo posto in classifica.

Giovanni Lorenzini suona la carica: nel campionato di B2 per divertirici e vincere

carrara. A Carrara la Pallamano ha vissuto annate da incorniciare soprattutto sotto la partnership della Farmigea dove venen raggiunta anche la serie A. Adesso le cose si sono un po' ridimensionate in ...

