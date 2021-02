Oggi è Giovedì grasso, perché si chiama così: quando inizia e finisce il Carnevale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ricorre Oggi, 11 febbraio, il Giovedì grasso 2021: primo giorno di festeggiamenti, la giornata segna l’inizio del Carnevale, la festa tradizionale precedente il periodo di Quaresima. Sottotono rispetto agli altri anni a causa della pandemia, il Giovedì grasso è sempre un appuntamento simbolo del Carnevale. La ricorrenza, che non ha mai un giorno prefissato, segue comunque un preciso calendario. E fa riferimento alla Pasqua e alla Quaresima. Leggi anche >> Coronavirus Veneto, stop al Carnevale di Venezia e scuole chiuse Giovedì grasso 2021: perché inizia Oggi il Carnevale e quando finisce Il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ricorre, 11 febbraio, il2021: primo giorno di festeggiamenti, la giornata segna l’inizio del, la festa tradizionale precedente il periodo di Quaresima. Sottotono rispetto agli altri anni a causa della pandemia, ilè sempre un appuntamento simbolo del. La ricorrenza, che non ha mai un giorno prefissato, segue comunque un preciso calendario. E fa riferimento alla Pasqua e alla Quaresima. Leggi anche >> Coronavirus Veneto, stop aldi Venezia e scuole chiuse2021:ilIl ...

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Daydreamer in onda oggi , giovedì 11 febbraio 2021 , su Canale 5 . L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio ...

11/02/2021 - 8:44 - Giornata europea dell'1 1 2

Oggi, giovedì 11 febbraio, si celebra la Giornata europea dell'1 1 2, il numero unico che i cittadini possono utilizzare in Europa per chiedere soccorso in caso di emergenza. Un solo numero per ...

