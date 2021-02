“Music”, il primo film di Sia: il musical dal look di una ballad elettro-pop (Di giovedì 11 febbraio 2021) È Music l’evocativo titolo scelto per l’esordio alla regia di Sia, un Musical con protagoniste Kate Hudson e Maddie Ziegler. Per debuttare nel cinema la popstar ha scelto ancora una volta il volto-feticcio dei suoi videoclip, musa dell’acclamatissimo Chandelier. Il film uscirà lunedì 22 febbraio in esclusiva su Musicilfilm.it, dove resterà disponibile fino a domenica 28. Zu (Kate Hudson, qui rasatissima) sta attraversando un momento buio ed autodistruttivo, è in rotta con la famiglia e completamente allo sbaraglio. Mentre la sua vita da adulta cade a pezzi, all’improvviso viene nominata tutrice di Music (Maddie Ziegler), la sua sorellastra. Music è un’adolescente con un disturbo dello spettro autistico non verbale. Le due non hanno un vero apporto né Zu ha intenzione ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 febbraio 2021) Èl’evocativo titolo scelto per l’esordio alla regia di Sia, unal con protagoniste Kate Hudson e Maddie Ziegler. Per debuttare nel cinema la popstar ha scelto ancora una volta il volto-feticcio dei suoi videoclip, musa dell’acclamatissimo Chandelier. Iluscirà lunedì 22 febbraio in esclusiva suil.it, dove resterà disponibile fino a domenica 28. Zu (Kate Hudson, qui rasatissima) sta attraversando un momento buio ed autodistruttivo, è in rotta con la famiglia e completamente allo sbaraglio. Mentre la sua vita da adulta cade a pezzi, all’improvviso viene nominata tutrice di(Maddie Ziegler), la sua sorellastra.è un’adolescente con un disturbo dello spettro autistico non verbale. Le due non hanno un vero apporto né Zu ha intenzione ...

