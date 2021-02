Milan, rinnovo Romagnoli: nessun aumento di stipendio (Di giovedì 11 febbraio 2021) rinnovo Romagnoli: il capitano rossonero è giunto ad un bivio della sua carriera Milanista. Non sono previsti aumenti di stipendio e deve fare una scelta Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sono previsti aumenti di stipendio per Alessio Romagnoli, che dovrà dunque accontentarsi dell’attuale cifra percepita di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il capitano rossonero è, dunque, giunto ad un bivio, prendere o lasciare! In caso di addio il club di Via Aldo Rossi potrebbe provare a strappare Milenkovic dalla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021): il capitano rossonero è giunto ad un bivio della sua carrieraista. Non sono previsti aumenti die deve fare una scelta Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sono previsti aumenti diper Alessio, che dovrà dunque accontentarsi dell’attuale cifra percepita di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il capitano rossonero è, dunque, giunto ad un bivio, prendere o lasciare! In caso di addio il club di Via Aldo Rossi potrebbe provare a strappare Milenkovic dalla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : ?? La trattativa per il rinnovo di #Donnarumma è in stallo. Il #Milan offre 7,5 milioni per cinque anni, ma #Raiola… - Gazzetta_it : #Milan, il rinnovo di #Donnarumma è in salita: 7,5 milioni per 5 anni. Ma #Raiola... - AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - PianetaMilan : .@acmilan, #Gazidis lavora al rinnovo con @pumafootball: le ultime | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan @PUMA… - Daniele20052013 : Milan, rinnovo Romagnoli: nessun aumento di stipendio -