MetaHuman Creator di Epic dà vita ad attori digitali iper-realistici (Di giovedì 11 febbraio 2021) Epic Games ha alzato il sipario su MetaHuman Creator, un nuovo strumento progettato per rendere disponibile al più grande numero di sviluppatori possibile rendering facciale di altissima qualità. Si tratta di un tassello che fa parte della missione intrapresa da Epic al fine di democratizzare le tecnologie grafiche più avanzate fornendo a un ampio spettro di studi di sviluppo la possibilità di realizzare personaggi al livello dei migliori dell'industria e di sfruttare al massimo l'hardware di oggi. Secondo Epic ci troviamo di fronte a una qualità visiva e a delle animazioni facciali al livello di quanto visto in titoli di primissima fascia come The Last of Us: Parte II e grazie al video in calce potete ammirare con i vostri occhi quanto la tecnologia di Epic sia vicina a quella ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021)Games ha alzato il sipario su, un nuovo strumento progettato per rendere disponibile al più grande numero di sviluppatori possibile rendering facciale di altissima qualità. Si tratta di un tassello che fa parte della missione intrapresa daal fine di democratizzare le tecnologie grafiche più avanzate fornendo a un ampio spettro di studi di sviluppo la possibilità di realizzare personaggi al livello dei migliori dell'industria e di sfruttare al massimo l'hardware di oggi. Secondoci troviamo di fronte a una qualità visiva e a delle animazioni facciali al livello di quanto visto in titoli di primissima fascia come The Last of Us: Parte II e grazie al video in calce potete ammirare con i vostri occhi quanto la tecnologia disia vicina a quella ...

HDblog : Epic MetaHuman Creator: i personaggi 3D fotorealistici si creano in cloud - Eurogamer_it : Creare attori digitali iper-realistici: Digital Foundry ci presenta MetaHuman Creator di #Epic. #MetaHumanCreator - infoitscienza : Epic Games svela MetaHuman Creator, un nuovo strumento per creare impressionanti modelli umani - Console_Tribe : MetaHuman Creator: Epic Games annuncia uno strumento per la creazione dei volti in Unreal Engine -… - misteruplay2016 : Epic Games presenta MetaHuman Creator, un’app browser che vi permette di creare volti realistici -